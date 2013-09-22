زيارات مفاجئة لمحافظ الفيوم لعدد من المدارس بمركز يوسف الصديق

فاجأ الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عدد من المدارس بمركز يوسف الصديق للأطمئنان علي سير العملية التعليمية في اول ايام العام الدراسي الجديد.

قام المحافظ يرافقه اللواء محمد حموده سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمود عبد الصمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بزيارة مدرسة السفير احمد والي الابتدائية ، ولوحظ انقطاع مياة الشرب عن المدرسة وعلي الفور أصدر المحافظ تكليفات ارئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتوفير سيارة لنقل المياة وتغذية .

وفي كلمته للتلاميذ خلال طابور الصباح هنئهم المحافظ بالعام الدراسي الجديد وطالبهم بالحفاظ علي المدرسة والتركيز في المذاكرة والتفوق مؤكداً علي ضرورة عدم خلط الدين بالسياسة وعم الانصياع لدعوات التخريب ، واختتم التلاميذ طابور الصباح بعد تحية العلم بالهتاف الجماعي ( بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي ).

> وأكد محافظ الفيوم علي ضرورة الاهتمام بالانشطة والهوايات لدورها في تنمية اجسام وعقول التلاميذ ، ووجه مدير المدرسة الي ضرورة عمل لافتات ارشادية للتلاميذ تساعدهم في الوصول الي فصولهم ، كما استمع المحافظ لشكاوي بعض اولياء الامور ووعد بحلها في اسرع وقت.

> كما تفقد محافظ الفيوم سير العمل بمدرسة بيهمو الاعدادية القديمة التابعة لمركز سنورس وأطمئن علي انتظام العملية التعليمية بالمدرسة التي يبلغ عدد تلاميذها 900 تلميذ وتلميذه.

> كما أطمئن المحافظ علي وسائل الحماية المدنية والاطفاء بالمدرسة ، ومدي توافر الكتب المدرسية مشدداً علي ضرورة الاسراع في تسليم الكتب للتلاميذ ورد المصروفات لمن قاموا بسدادها.

> كما زار المحافظ المدرسة الفندقية علي ساحل بحيرة قارون وأطمئن علي انتظام الدراسة مشيداً بالتعاون بين الحكومتين المصرية والايطالية ودعم الجانب الايطالي للمدرسة التي تعد ثمرة من ثمار هذا التعاون.