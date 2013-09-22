مقتل جندي إسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية إثرعملية إطلاق نار

لقي جندي إسرائيلي مصرعه بعد إطلاق النار على قوة من الجيش الاسرائيلي في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم الأحد 22 سبتمبر.

وقالت مصادر إسرائيلية إنّ القوة العسكرية تعرضت لإطلاق نار في منطقة الحرم الإبراهيمي، ما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة، نقل على اثرها إلى مستشفى “هداسا عين كارم” في القدس لتلقي العلاج ، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

وبدأت قوات مشتركة من الشرطة والجيش الإسرائيلي في تمشيط المنطقة المحاذية بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار.