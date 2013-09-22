المقومات في “الخمسين” تشكل لجنة لصياغة المواد الاقتصادية

قررت لجنة المقومات الأساسية تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها المتخصصين فى الاقتصاد لضبط صياغة ومراجعة المواد من 23 الى 25 الخاصة بالأمور الاقتصادية وعرضها على اللجنة .

كما انتهت اللجنة من صياغة المادة 18 الخاصة بالتعليم بعد مناقشة مقترح تم تقديمه من الأعضاء يحتوى على أن تنص على أن التعليم حق للجميع وإن المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وأن التعليم الأساسى مجانى حتى المرحلة الثانوية وأنه على الدولة أن تضمن استقلالية الجامعات والمجامع العلمية وأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره وأن البحث العلمى من متطلبات السيادة الوطنية .