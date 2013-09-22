أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المقومات في “الخمسين” تشكل لجنة لصياغة المواد الاقتصادية

Google+ Print
المقومات في “الخمسين” تشكل لجنة لصياغة المواد الاقتصادية المقومات في “الخمسين” تشكل لجنة لصياغة المواد الاقتصادية

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين

قررت لجنة المقومات الأساسية تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها المتخصصين فى الاقتصاد لضبط صياغة ومراجعة المواد من 23 الى 25 الخاصة بالأمور الاقتصادية وعرضها على اللجنة .

كما انتهت اللجنة من صياغة المادة 18 الخاصة بالتعليم بعد مناقشة مقترح تم تقديمه من الأعضاء يحتوى على أن تنص على أن التعليم حق للجميع وإن المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وأن التعليم الأساسى مجانى حتى المرحلة الثانوية وأنه على الدولة أن تضمن استقلالية الجامعات والمجامع العلمية وأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره وأن البحث العلمى من متطلبات السيادة الوطنية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا