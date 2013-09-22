بالصور..انتهاء تطوير استاد أسوان بتكلفة 50 مليون جنيه

أعلن اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان عن أنتهاء أعمال التطوير باستاد أسوان الرياضي في نهاية شهر نوفمبر القادم بتكلفة إجمالية 50 مليون جنية حيث سيكون الاستاد جاهزاً لاستقبال أي مباريات محلية أو دولية سواء كانت للمنتخب القومي أو للفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة .

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها محافظ أسوان لمتابعة أعمال التطوير بالاستاد والتي تم إنهاء 75 % منها شملت التوسع في مدرجات الجماهير لتسع 13 ألف متفرج بدلاً من 8400 فقط ومن خلال كراسي فيبر مرقمة طبقاً لاشتراطات الفيفا، مع تطوير 4 وحدات خلع ملابس للاعبين وعمل وحدة طب رياضي ومركز إعلام ، بجانب شاشة عرض النتائج وأبراج كهربائية مع تغيير أرضية الملعب الفرعي وشبكات المياه ، بجانب تطوير البنية الأساسية وإنشاء محلات تجارية بالسور الشرقي للاستاد بحيث يتم توجيه إيراداتها في صيانة المنشآت الرياضية المختلفة داخل الاستاد .

وأشار إلي أنه جاري إنهاء أعمال التشطيبات النهائية والتي تشمل غرفة تحكم للكاميرات والاضاءه الخاصة بالملعب وأيضاً دورات المياه العمومية المنتشرة أسفل مدرجات الإستاد وهي 5 للسيدات و 11 للرجال ، كما تم تزويد الإستاد بـ 47 كاميرا مراقبة و أيضاً تم تجهيز قاعة للاستوديو التحليلي أثناء نقل المباريات علي الهواء مباشرة ، مع توفير أماكن مخصصة للصحفيين والمعلقين الرياضيين .