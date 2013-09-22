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التايمز: التكفيريون يحكمون ثوار سوريا فى حرب داخل حرب

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التايمز: التكفيريون يحكمون ثوار سوريا فى حرب داخل حرب التايمز: التكفيريون يحكمون ثوار سوريا فى حرب داخل حرب

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأحد، أن العناصر التكفيرية تحكم ثوار سوريا وتوجههم فى هذا القتال العنيف نظرًا لتعهد مئات من مقاتلى المعارضة بالولاء لهؤلاء الذين يبدون أنهم فازوا فى حرب داخل حرب.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أن السورية تؤكد عدم مشاركة جماعات مشتبه تباعيتها لحركة تنظيم القاعدة فى أى محادثات سلام مستقبلية حول سوريا رغم ولاء الكثير والكثير من حركات المعارضة لهذه الجماعات التى انضمت للقتال وحققت انتصارات كبيرة على الرئيس السورى بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى قول نائب وزير الخارجية السورى فيصل مقداد، أن أى شخص تابع لتنظيم القاعدة يحظر عليه أن يشارك فى عملية المفاوضات المزمع عقدها فى جنيف هذا العام رغم تزايد قوة جماعة جبهة النصرة وسيطرتها على مناطق عبر أنحاء الدولة السورية.

وقال المقداد لـ"التايمز" إن هذه الجماعات المتطرفة قتلت الأبرياء من الشعب السورى وتحمل السلاح بشكل مفرط كما ترتكب عمليات إرهابية ضد أبناء شعبه، معربًا عن اعتقاده فى أن الولايات المتحدة والدول الغربية لن تجبر الحكومة السورية على عقد مناقشات مع تنظيم القاعدة أو فروعها وإرهابيها.

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مصر 365

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