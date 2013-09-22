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بالفيديو .. صلاح يواصل التألق بصناعة هدف في فوز بازل على سيون

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بالفيديو .. صلاح يواصل التألق بصناعة هدف في فوز بازل على سيون بالفيديو .. صلاح يواصل التألق بصناعة هدف في فوز بازل على سيون

شارك محمد صلاح جناح بازل لمدة 20 دقيقة أمام سيون في الجولة الثامنة من الدوري السويسري، وكانت كافية لصناعته الهدف الثالث خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه بنتيجة 3-1.

وحل صلاح بديلا بعد تألقه أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تسجيله هدفا رائعا في شباك بتر تشك وساهم في فوز فريقه 2-1.

واشترك صلاح في الدقيقة 71 بدلا من جيوفاني سيو وكان الوقت المتبقي كافيا لصناعته الهدف الثالث لبازل.

افتتح ليو إيتابريونا التسجيل لسيون في الدقيقة 23، وتعادل لبازل فالنتين ستوكير في الدقيقة 31.

وتقدم جيوفاني سيو لبازل في الدقيقة 67، قبل أن يختتم ماركو ستريلير الثلاثية بهدف من صناعة صلاح في الدقيقة 79.

وتلقى صلاح كرة داخل منطقة الجزاء بعد دقائق قليلة من اشتراكه، حولها بالعرض بباطن القدم على رأس ستريلير الذي سجلها في الشباك.

الفوز يرفع رصيد بازل للنقطة 15 بالتساوي مع يانج بويز وجراسهوبرز في الصدارة، وللأخير مازال له مباراة.

شاهد الهدف الذي صنعه صلاح

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فيديو اليوم السابع

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