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فقدان الذاكرة يؤخر احتفال مهاجم إيفرتون بهدفه

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فقدان الذاكرة يؤخر احتفال مهاجم إيفرتون بهدفه فقدان الذاكرة يؤخر احتفال مهاجم إيفرتون بهدفه

فقد روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الذاكرة للحظات عقب تسجيله هدف فوز فريقه في مرمى ويست هام يونايتد يوم السبت.

وفاز إيفرتون على مضيفه 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وسجل المهاجم المعار من تشيلسي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85 من رأسية.

إلا أن لوكاكو لم يحتفل بهدفه بسبب إصابته في رأسه عقب الاصطدام بمدافع من ويست هام وسقط على الأرض، واستدعى الأمر تدخل الجهاز الطبي.

وقال لوكاكو عقب المباراة: "تذكرت العرضية، ولكني لم أتذكر أي شئ حدث بعدها فقد تعرضت للاصطدام وسقطت على الأرض".

وتابع "لم أتذكر الأحداث لثانيتين، ولكني أفقت بعدها وسألت عما حدث".

وأضاف "لم أدرك أنني سجلت أساسا، فكان أول شئ سألت عنه طبيب الفريق من سجل؟، وأجبني أنني صاحب الهدف فحمدت الله بعدها".

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