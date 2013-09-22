استمرار إغلاق ميناء رفح البرى لحين إشعار آخر

صرح مصدر مسئول بميناء رفح البرى، باستمرار إغلاق الميناء اليوم الأحد، أمام حركة العبور من الجانبين، وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضح المصدر أنه تم افتتاح الميناء يوم الأربعاء الماضى لعبور العالقين، ثم أعيد إغلاقه أول أمس الجمعة لحين صدور تعليمات أخرى بافتتاحه، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل ميناء رفح البرى بالآلية الجديدة اعتبارًا من 28 مايو 2011.

وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 914 ألفًا و321 فردًا، ووصل البلاد قادمًا من قطاع غزة 454 ألفًا و458 فردًا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 459 ألفًا و863 فردًا.