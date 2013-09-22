اليوم السابع: "تنظيم الإخوان" يفشل فى تعطيل الدراسة

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غداً، الاثنين، عدداً من الأخبار والتقارير الهامة، يأتى فى مقدمتها مخاطبة دار الوثائق للحكومة المصرية للحصول على تسجيلات الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من "اليوم السابع".

كما رصدت الجريدة فشل جماعة الإخوان المسلمين فى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات المصرية خلال يوميها الأول والثانى، بعد خروج مسيرات ومظاهرات لأعضاء التنظيم الإخوانى.

كما تنشر الجريدة تصريحات العقيد أحمد محمد على، التى نفى فيها ترشيح القوات المسلحة أو دعمها لأى مرشح للانتخابات الرئاسية.

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