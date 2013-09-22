السعودية تكشف عن إنتاج طائرات بدون طيار

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فى السعودية، أنها نجحت فى صناعة طائرات بدون طيار.

وقالت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فى بيان لها اليوم الأحد، إنها نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات العلمية، ومنها العمل على تطوير تقنية الفضاء والطيران لديها من خلال تصنيع طائرات بدون طيار من النوع متوسط الحجم القادر على الطيران فى مدى يصل إلى 150 كيلومترًا، ولمدة طيران تصل إلى 8 ساعات، بسرعة 120 كيلومترًا فى الساعة، وعلى ارتفاع 5000 متر.

وأضاف التقرير: "أن المدينة تمكنت من صناعة طائرة صغيرة الحجم ذات مدى طيران يصل إلى 120 كيلومترًا، ومدة تحليق تتراوح بين 5 و6 ساعات، وبسرعة 120 كيلومترًا فى الساعة، وعلى ارتفاع 5000م، علاوة على طائرة كهربائية صغيرة الحجم تحلق على ارتفاع 1000م ولمدة تصل إلى ساعة ونصف تقريبًا".

وقال المدينة فى تقريرها إنها نجحت "فى إطلاق 12 قمرًا اصطناعيًا فى الفضاء، إحداها خاص بالاستشعار عن بعد، ويغطى مساحة المملكة العربية السعودية، والمنطقة العربية، وأجزاءً كبيرة من قارتى أوروبا وأفريقيا، والهند وباكستان"، مؤكدًا أن "أهداف هذه الأقمار تصب فى خدمة التنمية والبحث العلمى فى المملكة، لتصبح بذلك الدولة العربية الوحيدة التى استطاعت تحقيق توطين هذه التقنية المتقدمة فى البلاد".

وأضافت أنها "أجرت اختبارات عدة على أجزاء مختلفة من "القمر السعودى سات 4" وتصميم منصة قمر اصطناعى متعدد الاستخدامات فى المجالات البحثية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية وصور فضائية مصححة تعامديًا بغرض تحديد مجارى الأودية واتجاهاتها وأحواض تجمع المياه فى عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تصميم وإنتاج نوافذ الهلال الجديد لتحديد الدرجات السماوية فى مجال رصد الأهلة".