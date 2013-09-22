داخلية ليبيا: حددنا عددا من المشتبه بهم فى اغتيالات بنغازى

كشف نائب رئيس الحكومة المكلف بالداخلية الليبية الدكتور الصديق عبد الكريم عن أن الأجهزة الأمنية فى ليبيا بالتعاون مع خبراء أمنيين بعدد من الدول الصديقة من بينها أمريكا، تمكنت من جمع استدلالات حول المشتبه بهم فى القيام بالاغتيالات بمدينة بنغازى، وأن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض عليهم.

وقال الدكتور عبد الكريم - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد فى طرابلس - إن استدلالات قد تم جمعها حول عدد من المشتبه فيهم بالقيام بعدد من الاغتيالات بمدينة بنغازى وأن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض عليهم لمباشرة التحقيق معهم وحسم الموضوع بشأنهم أمام القضاء الليبى المستقل.

وأضاف الدكتور عبد الكريم أن العمل قد بدأ فى تركيب منظومة متكاملة للمراقبة بمدينة بنغازى بهدف مراقبة الحالة الأمنية فى المدينة وأن إنجازها قد يتم خلال الشهر القادم.