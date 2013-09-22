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ليبيا: جمع أدلة عن المشتبه بتورطهم فى اغتيالات بمدينة بنغازى

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ليبيا: جمع أدلة عن المشتبه بتورطهم فى اغتيالات بمدينة بنغازى ليبيا: جمع أدلة عن المشتبه بتورطهم فى اغتيالات بمدينة بنغازى

كشف نائب رئيس الليبية المؤقتة والمكلف بوزارة الداخلية الدكتور الصديق عبد الكريم النقاب عن أن الأجهزة الأمنية فى ليبيا بالتعاون مع خبراء أمنيين من عدد من الدول الصديقة من بينها الولايات المتحدة قد تمكنت من جمع استدلالات حول عدد من المشتبه بهم فى القيام بالاغتيالات فى مدينة بنغازى وأن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض عليهم.

وقال عبد الكريم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى طرابلس، "إن استدلالات قد تم جمعها حول عدد من المشتبه فيهم بالقيام بعدد من الاغتيالات بمدينة بنغازى وأن الأوامر قد صدرت لإلقاء القبض عليهم لمباشرة التحقيق معهم وحسم الموضوع بشأنهم أمام القضاء الليبى المستقل.

وأعلن عبد الكريم، أن العمل قد بدأ فى تركيب منظومة متكاملة للمراقبة بمدينة بنغازى بهدف مراقبة الحالة الأمنية فى المدينة وأن انجازها قد يتم خلال الشهر القادم.
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