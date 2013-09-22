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طلاب "الإخوان" بـ"ديروط الثانوية" يرفضون تحية العلم وأغنية "تسلم الأيادي"

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طلاب "الإخوان" بـ"ديروط الثانوية" يرفضون تحية العلم وأغنية "تسلم الأيادي" طلاب "الإخوان" بـ"ديروط الثانوية" يرفضون تحية العلم وأغنية "تسلم الأيادي"

كتب : أسيوط سعاد أحمد الأحد 22-09-2013 17:36

وقعت، اليوم، مشادات بين الإخوان من طلاب مدرسة ديروط الثانوية المشتركة وإدارة المدرسة؛ بسبب رفض طلاب الإخوان تحية العلم وتشغيل أغنية "تسلم الأيادي" أثناء تحية العلم وتركوا المدرسة وخرجوا.

وبحسب مصدر بمديرية التربية والتعليم، فإن عددًا من طلاب المدرسة اعترضوا على تشغيل أغنية "تسلم الأيادي" أثناء طابور الصباح بالمدرسة وخروجوا من المدرسة، ما تسبب في حدوث حالة من الفوضى والارتباك بين المدرسين والطلاب داخل الفناء، ما اضطر مدير المدرسة للاتصال بمركز شرطة ديروط الذي انتقل على الفور وتم إغلاق باب المدرسة والسيطرة على الموقف.

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