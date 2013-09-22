ضبط سيارة في أسيوط مبلغ بسرقتها من ملوي بالمنيا

كتب : محمود مالك الأحد 22-09-2013 18:03

تمكنت حملة مرورية بدائرة قسم ثانٍ أسيوط من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسية والموتور ماركة شاهين بيضاء اللون موديل (2000) مسروقة من مركز ملوي بالمنيا بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسيه والموتور ماركة "شاهين بيضاء اللون موديل 2000" قيادة باسم مرزوق عبدالمقصود حسانين (39 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم قسم ثان أسيوط) فر هاربًا.

وفي وقت لاحق، حضرت لديوان المركز هناء حسين علي (26 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بندر ملوي - المنيا) وقررت أن السيارة ملكها ومبلغ بسرقتها في واقعة المحضر (رقم 7587 - جنح قسم ملوي بتاريخ 22 يوليو من العام الجاري)، وأن السيارة تحمل رقم "2649 ن ق م".

وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر (رقم 4271 إداري مركز القوصية).