مصر تتلقى اقتراحا سودانيا بعقد الاجتماع الثلاثي لدول حوض النيل الشهر المقبل

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أعلن الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تلقت اقتراحا من السودان بتحديد موعد لعقد الاجتماع الثلاثي المنتظر بين وزراء مياه دول حوض النيل في كل من مصر والسودان وإثيوبيا على أن يكون في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال وصيف، في تصريح له اليوم، إن تحديد الموعد بدقة يخضع لدراسة من كل دولة طبقا لظروفها، وأن المعنيين بوزارة الموارد المائية والري المصرية ما زالوا يدرسون التوقيت المناسب لعقد الاجتماع خلال تلك الفترة في نهاية أكتوبر.

جدير بالذكر أن اجتماع الوزراء الثلاثي يأتي بهدف دراسة تنفيذ توصيات التقرير الفني لسد النهضة؛ والذي اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ تلك التوصيات لتلافي الآثار السلبية المتوقعة لبناء السد.

كان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري نفى مؤخرا ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام بوجود مبادرة خليجية لحل موضوع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، مؤكدا أن المصادر الرسمية للتعبير عن الوزارة هي إما "على لسانه شخصيا أو على لسان المتحدث الرسمي للوزارة".