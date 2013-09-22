مصر تطرح أراضي لإنشاء مشروعات للكهرباء من الرياح

كتب : الأناضول منذ 31 دقيقة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على طرح 6 قطع أراضٍ، لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح، بطاقة إنتاجية إجمالية 600 ميجاوات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن اللجنة الوزارية للطاقة بالمجلس وافقت على طرح هذه القطع في 30 سبتمبر الجاري.

كان أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، قال إنه سيتم منح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لفترة تتراوح بين 20 و25 سنة، باستثمارات 700 مليون دولار ( 4.8 مليار جنيه).

وقررت اللجنة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة كجهة عليا لإدارة سياسات الطاقة في مصر، وإعادة إنشاء جهاز تخطيط الطاقة، ليكون بمثابة الجهة الفنية لكل دراسات وآليات تخطيط الطاقة في مصر.