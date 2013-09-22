استطلاع لـ"ابن خلدون":61% من المصريين يريدون رئيسًا مدنيًا

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة الأحد 22-09-2013 16:38

أصدر مركز ابن خلدون، تائج استطلاع للرأي عن هوية الرئيس المقبل لمصر، أظهر فيه أن 61% من عينة الاستطلاع يريدون رئيسًا مدنيًا، بينما 30% يريدون أن يكون الرئيس المقبل ذو خلفية عسكرية، و نسبة 9% فقط يريدون الرئيس المقبل عسكري في الخدمة.

شمل استطلاع الرأي أيضاً قياس درجة تفاؤل المواطنين بمستقبل مصر، والتي وصلت إلى نسبة 65%، ونيتهم في المشاركة في خارطة الطريق من خلال عمليات التصويت المتوقعة في المرحلة المقبلة، حيث أبدى 81% من عينة الدراسة، عزمهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتعليقاً على نتائج تحليل الاستطلاع، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون "لقد جاءت النتيجة مفاجأة لنا، حيث كنا نتوقع أن المزاج العام في مصر يميل إلى تمكين شخصية عسكرية وفاءً للدور البطولي العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة في الأشهر الأخيرة. لكن هذه النتيجة تعكس أن المصريين قد وصلوا لدرجة جيدة جداً من النضج السياسي تسمح لهم بالتفرقة بين مشاعرهم تجاه كيانات أو أشخاص، ورؤيتهم للمستقبل السياسي للبلاد. وهو أمر مبشر بأنهم سيحسنون الاختيار."

جدير بالذكر، أنه تم تطبيق الاستطلاع في 16 محافظة على مدار خمسة أسابيع، وجزء منه تم إجراؤه عبر الإنترنت لمدة أسبوع، وشملت العينة نسبة 84% تحت 50 سنة و16% فوق 50 سنة.