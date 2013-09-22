ليندسي لوهان تنضم إلى "عاصري الليمون" في ريجيم انتحاري جديد

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

قررت ليندسي لوهان اتباع ريجيم قاس يفقدها 20 كيلو جراما من وزنها خلال 10 أيام فقط، ويعتمد على تنظيف وتطهير الجسم من الداخل عن طريق شرب مزيج من عصير الليمون والفلفل الأسود وشراب القيقب فقط لا غير، طوال اليوم وطوال هذه المدة.

وذكر الموقع الفرنسي "فواسي أف أر" أن النجمة الشابة ذات الـ27 عاما تري أنها تعاني من السمنة في منطقة الذقن، وأن عليها فقدان الكثير من الوزن ومن أجل أن تظل دائما مشرقة وجميلة على السجادة الحمراء فإنه يجب عليها المحافظة على رشاقتها حتى لو اضطرت أن تموت جوعا.