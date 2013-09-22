بالفيديو .. رباعية الزمالك في ليوبار تؤهل أورلاندو برفقة الأهلي لنصف النهائي

حقق الزمالك فوزا كبيرا على ضيفه ليوبار الكونجولي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وساهم فوز الفارس الأبيض في تأهل أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا إلى نصف النهائي بجانب الأهلي

تقدم ليوبار في الدقيقة 25 عن طريق رودي بهيبي، قبل أن ينتفض الزمالك برباعية محمد إبراهيم وشيكابالا وأحمد جعفر "هدفين" في الدقائق 33 و45 و58 و65.

وأنهى الزمالك دور المجموعات في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على ليوبار.

تقدم مباغت

ظهر ليوبار أقوى هجوميا وهدد مرمى الزمالك بفرصتين خطيرتين الأولى ارتدت من العارضة والثانية من القائم الأيسر.

ومن هجمة منظمة، انفرد بهيبي بعبد الواحد السيد ليضع الكرة لوب من فوق جسده محرزا الهدف الأول للضيوف.

إلا أن محمد إبراهيم أدرك التعادل بتسلمه التمريرة القصيرة من أحمد توفيق داخل منطقة الجزاء، مسددا الكرة مباشرة داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم شيكابالا بهدف رائع، بعد أن تسلم بينية إبراهيم خلف مدافعي ليوبار وسدد الكرة في الزاوية العكسية.

انتفاضة بيضاء

هجمة خطيرة مبكرة لليوبار فور بداية الشوط الثاني، يسددها المهاجم من داخل منطقة الست ياردات خارج المرمى الخالي من حارسه.

وظل ليوبار نشيطا على الصعيد الهجومي، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة أمام مرمى عبد الواحد السيد.

ومن انتفاضة زملكاوية أمام هجمات ليوبار المتتالية، يرسل حازم إمام عرضية من الجانب الأيمن يحولها جعفر برأسه داخل الشباك.

ويعود جعفر لتصدر المشهد مجددا بهدف ثاني له ورابع للزمالك، بعد أن استثمر صناعة رائعة من جابر أحرز مسددا الكرة الأرضية داخل المرمى.

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