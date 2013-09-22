مصرتلقت اقتراحا سودانيا بعقد الاجتماع الثلاثى لدول حوض النيل الشهر القادم

أعلن الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى عن تلقى مصر إقتراحا من السودان بتحديد موعد لعقد الاجتماع الثلاثى المنتظر بين وزراء مياه دول حوض النيل فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا على أن يكون فى النصف الثانى من أكتوبر القادم.

وقال د.وصيف، في تصريح له اليوم،:” إن تحديد الموعد بدقة يخضع لدراسة من كل دولة طبقا لظروفها، وأن المعنيين بوزارة الموارد المائية والرى المصرية ما زالوا يدرسون التوقيت المناسب لعقد الإجتماع خلال تلك الفترة فى نهاية أكتوبر”.

جدير بالذكر أن إجتماع الوزراء الثلاثى يأتى بهدف دراسة تنفيذ توصيات التقرير الفنى لسد النهضة؛ والذى أتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ تلك التوصيات لتلافى الآثار السلبية المتوقعة لبناء السد.

وكان دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى قد نفى مؤخرا ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام بوجود مبادرة خليجية لحل موضوع سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، داعيا وسائل الإعلام الى ضرورة تحرى الدقة، مؤكدا أن المصادر الرسمية للتعبير عن الوزارة هي إما “على لسانه شخصيا أو على لسان المتحدث الرسمي للوزارة”.

ا.ش.ا