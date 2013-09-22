تجديد حبس أحد أنصار الرئيس المعزول لحيازته 20 قنبلة يدوية بالحدائق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار احمد صديق تجديد حبس احد انصار الرئيس المعزول محمد مرسى والموالين لجماعة الأخوان 15 يوما علىذمة التحقيق لاتهامه بحيازة عدد 20 قنبلة يدوية محلية الصنع بقصد استخدامها في اعمال عنف.

كانت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمة امرت بحبس ” عرفة . ش “احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين 4 ايام على ذمة التحقيق على خلفية ضبطه وبحوزته 20 قنبلة يدوية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

والبداية عندما وردت معلومات الى مباحث قسم شرطة حدائق القبة تفيد بقيام المتهم المذكور بتصنيع القنابل داخل منزله بالمنطقة ، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الحدائق وبعد استصدار اذن من النيابة تمت مداهمة المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 20 قنبلة يدوية ، فتم القاء القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13442 لسنة 2013 وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.