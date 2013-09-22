فتح باب التقدم للإلتحاق بالدراسات العليا بكلية اللغة العربية بالقاهرة

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة عن فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالتمهيدى للدراسات العليا حتى الخميس 24 أكتوبر وللباحثين للحصول على الدكتوراه اذ يعقد الإمتحان التحريرى والشفوى لكليهما فى 30 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الأقسام بشأن الإنتهاء من طباعة الكتب ليتم توزيعها على الطلاب فور بدء العام الدراسى ومراجعة جميع قاعات الدراسة من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة.

وأضاف الدكتور حسنى عازل وكيل الكلية أنه تم إعداد وتجهيز أماكن خاصة للطلاب الجدد حتى يتمكنوا من تقديم ملفاتهم بسهولة ويسر، وتخصيص مكان لإتحاد الطلاب لعقد اجتماعاتهم فيه.

كما تم التنبيه على المعيدين والمدرسين المساعدين بضرورة التواصل مع الطلاب والتعرف على مشكلاتهم تذليل العقبات التى تواجههم.

وأوضح الشيخ اسماعيل سعد رئيس قسم الدراسات العليا بالكلية أن طالب الدراسات العليا يمتحن شفهيا وتحريريا فى القرآن الكريم كما يمتحن شفهيا فى مواد التخصص حسب الأقسام العلمية التابع لها اذ يمتحن طالب أقسام الأدب والنقد فى النصوص الأدبية وتاريخ الأدب والنقد الأدبى فى حين يمتحن طالب قسم البلاغة والنقد فى المعانى والبيان والبديع بينما يمتحن طالب اللغويات فى النحو والصرف على أن يمتحن طالب أصول اللغة فى فقه وعلم اللغة أما طالب قسم التاريخ القديم فيمتحن فى تاريخ مصر القديم وطالب قسم التاريخ الحديث فيمتحن فى تاريخ مصر المعاصر وتاريخ أوربا الحديث أما التاريخ الإسلامى فيمتحن فى تاريخ مصر الإسلامية وقسم الحضارة فيمتحن فى مراكز الحضارة الإسلامية.

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