الحكم على عنصر فى القاعدة بالسجن ثلاثة أعوام فى اليمن

حكمت محكمة فى صنعاء اليوم الأحد، على عنصر من تنظيم القاعدة بالسجن ثلاثة أعوام، لانتمائه إلى عصابة مسلحة مسئولة عن تنفيذ اعتداءات فى جنوب اليمن، كما أفادت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضافت الوكالة "قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم (الأحد) بالسجن ثلاث سنوات لأحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابى".

وأوضحت "قضى الحكم فى الجلسة التى عقدت برئاسة القاضى محمد البرغشى بإدانة على محسن صالح بلعيدى وحبسة ثلاث سنوات، ووضع المدان تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس، ومنعه من مغادرة المنطقة التى يسكنها إلا بموافقة السلطة التى تتولى أمر المراقبة وإلزام المدان بقطع أى صلات تربطه بعناصر عصابات القاعدة وعدم الاختلال بالأمن مستقبلا والالتزام بحسن السلوك مصحوبا بكفالة شخصية".

وكانت النيابة وجهت للمدان تهمة قيامة خلال الفترة من بداية مايو 2011 حتى 30 نوفمبر 2012 بـ"الاشتراك فى عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابى للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والقتل والتخريب فى محافظة أبين".

وكانت مجموعات مسلحة تعلن الانتماء إلى القاعدة سيطرت طيلة عام على بلدات عدة فى محافظة ابين وبينها كبرى مدنها زنجبار قبل طردها فى بيونيو 2012 على إثر هجوم للجيش بدعم من قبائل مناهضة للتنظيم المتطرف.

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية فى اليمن فى 2011 بسبب حركة الاحتجاج الشعبى ضد الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح لتعزيز نفوذه، وخصوصا فى جنوب وشرق البلاد.

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