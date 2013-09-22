ميار الغيطي تبدأ تصوير الجزء الثاني من"أدم وجميلة"

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

بدأت الفنانة ميار الغيطي، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "آدم وجميلة" المقرر عرضه في نوفمبر القادم.

وقالت ميار الغيطي، إن فريق عمل مسلسل "آدم وجميلة" بدأ في تصويره الجزء الثاني من المسلسل بعد أن حظي الجزء الأول من المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور خلال عرضه في رمضان الماضي على قنوات "أو إس إن"، ويعرض الجزء الثاني من المسلسل في نوفمبر القادم.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من يسرا اللوزي، حسن الرداد، بثينة رشوان، وحسين الإمام، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد سمير فرج.