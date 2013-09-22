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محافظ بورسعيد يعتذر لوالدة تلميذة بعد أن صفعتها مشرفة مدرسة على وجهها

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محافظ بورسعيد يعتذر لوالدة تلميذة بعد أن صفعتها مشرفة مدرسة على وجهها محافظ بورسعيد يعتذر لوالدة تلميذة بعد أن صفعتها مشرفة مدرسة على وجهها

كتب : هبة صبيح منذ 43 دقيقة

شارك اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، والدكتور سيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، طالبات مدرسة القناة الإعدادية للبنات، طابور الصباح، وطالبهم بضرورة الانتظام في الدراسة، مؤكدًا أن العملية التعليمية تسير بكل جدية، وأن رجال الجيش والشرطة يؤمنون المدارس.

وفي زيارة أخرى لمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية بحي الشرق، وبعد أن تعدت إحدى مشرفات المدرسة بالضرب على والدة تلميذة بالصف الأول الابتدائي وصفعتها على وجهها، لإصرار والدة التلميذة على حضور طابور الصباح مع ابنتها، الأمر الذي رفضته المشرفة، وتطور الأمر إلى تراشق بالألفاظ ثم الضرب، وحاول محافظ بورسعيد الصلح بين والدة التلميذة والمشرفة، واعتذر هو ووكيل وزارة التربية والتعليم والمشرفة لوالدة التلميذة.

واستكمل المحافظ جولته إلى مدارس 6 أكتوبر وعلم الدين وحافظ إبراهيم والإسلامية.

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