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محافظ أسيوط يقيل مديرة مدرسة بسبب رفضها تنفيذ تأشيرته

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محافظ أسيوط يقيل مديرة مدرسة بسبب رفضها تنفيذ تأشيرته محافظ أسيوط يقيل مديرة مدرسة بسبب رفضها تنفيذ تأشيرته

كتب : محمود مالك منذ 39 دقيقة

أقال اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، مديرة مدرسة أسيوط التجريبية للغات، لعدم تنفيذها تأشيرة المحافظ بقبول طلاب فوق الكثافة المخصصة قانونيًا.

كان فتحي بيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قد تقدم بمذكرة إلى المحافظ تتضمن اعتراض مديرة مدرسة أسيوط التجريبية للغات على تأشيرات المحافظ بقبول أعداد من الطلاب فوق الكثافة المخصصة بالقانون لسلطة المحافظ، ما تسبب في تعطيل سير العملية الدراسية، فأصدر المحافظ قرارًا بإقالتها.

من جانبه، قال فتحي بيومي، وكيل وزارة التعليم بأسيوط، إن المديرة المقالة لديها مشكلة في تنفيذ القرارات الكتابية واتباع النصوص القانونية في مخطابات الجهات الحكومية والرسمية، وأضاف أن قرار إدخال طالب فوق الكثافة على مسؤولية المحافظ وبتأشيرات خاصة منه شخصيًا.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسات الحكومية؛ حيث حاول العشرات من أولياء الأمور الاحتجاج على موقف المحافظ من مديرة المدرسة، إلا أن تدخل مديري وقيادات من الشرطة هدّأ الموقف.

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