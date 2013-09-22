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استراحة - سيون 1-1 بازل .. صلاح على مقاعد البدلاء

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استراحة - سيون 1-1 بازل .. صلاح على مقاعد البدلاء استراحة - سيون 1-1 بازل .. صلاح على مقاعد البدلاء

يجلس محمد صلاح نجم بازل على مقاعد البدلاء أمام سيون في لقاء الجولة الثامنة من الدوري السويسري.

تقدم ليو إيتابرونا في الدقيقة 23 وتعادل فالنتين ستوكير في الدقيقة 31.

وحصل صلاح على لقب رجل المباراة أمام تشيلسي من خلال اختيارات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، واختيارات الجماهير عبر موقع بازل الرسمي.

ولكن مورات ياكين المدير الفني يحتفظ بالدولي المصري على مقاعد البدلاء أمام سيون.

ويبدأ بازل بيان سومير في حراسة المرمى، فوسير، أجيتي، إيفانوف، سفاري، فراي، سيو، دياز، ديلجادو، ستوكير وستريلير.

ويحتل بازل المرتبة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يانج بويز المتصدر.

ويأتي سيون تاسعا برصيد ست نقاط.

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