شهر العسل في المكسيك...مغامرات لا تنتهي!

من يصل إلى مكسيكو يقع في غرامها مباشرة، بفضل ساحلها الذهبيّ وفنادقها الرائعة وأطباقها الشهيّة، خصوصاً إذا كانت الزيارة لقضاء شهر العسل. بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والطعام اللذيذ، بإمكان الزائرين التسوّق ورؤية مواقع أثريّة خلابة والاستمتاع في المنتجعات الصحيّة، ما يجعل من المكسيك وجهة سياحيّة مثاليّة لتمضية شهر العسل.

أماكن زوريها:

تبعد هذه المدينة الرائعة بضع ساعات عن المدينتين الاستعماريّتين "غواناخواتو" و"سان ميغيل". تجوّلي وعريسك في الأماكن الأثريّة الرائعة والمتاحف والمقاهي والطرقات المعبّدة بالحصى، والتي تمّت المحافظة عليها بشكل مثاليّ. يقدّم فندق "لا كازا ديل أتريو" الرومانسيّ غرفاً واقعة في فيللا أثريّة مزوّدة بحديقة خلابة.

زورا الشارع الجديد الشهير في "مكسيكو سيتي"، وهو حيّ روما، الذي يُجاور مقاطعة "كونديسا" للتعرف إلى متاجر أثريّة تبيع أجمل ملابس "الكوتور" وتصاميم المصمّمين، فضلاً عن المطاعم التي تقدّم أطباقاً منزليّة. لا تنسيا التعريج على فندق "بريك" الحديث، الذي يقدّم أفضل خدمة في المنطقة.

وعلى الرّغم من أنّ هذه القرية التي تعرف بصيد السمك، والواقعة على بعد 30 دقيقة من جنوب كانكون، معروفة في أوساط السيّاح منذ عقد من الزمن، إلا أنّها شهدت مؤخّراً نموّاً ملحوظاً. في الواقع، تمّ افتتاح العديد من المتاجر العصريّة والأنيقة والفنادق الفخمة والمطاعم الراقية، ما يجعل منها مكاناً لا يُمكن تفويته.

نشاطات قومي بها:

*تعدّ كرة القاعدة تقليدياً أكثر شعبيّة من كرة القدم في بعض المناطق. يمكنك زيارة أشهر ملاعب كرة القدم التي أنجبت في المكسيك أهم اللاعبين، حيث يمكن التعرّف أكثر إلى هذه الرياضة.

* يُقام سنوياً مهرجان مصارعة الثيران في المكسيك، فهي رياضة شعبيّة في البلاد، وتوجد حلبات تقريباً في جميع المدن الكبيرة. تُعتبر حلبة "بلازا مكسيكو" في "مكسيكو سيتي" هي الأكبر في العالم، وتتّسع لنحو 55,000 شخص.

* من المناسب زيارة أشهر المطابخ المكسيكيّة وسط مكسيكو، وتذوّق الباربكوا والبازولي والمينودو والتاماليس والكارنيتاس، وهي مأكولات شهيرة في البلاد.

سيعجبك أيضاً: