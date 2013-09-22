الذهب يرسم ديكور شقّة Cameron Diaz

Cameron Diaz ممثلة أمريكيّة، لعبت أدوار البطولة في عدد من الأفلام التي حقّقت أرباحاً في شبّاك التذاكر، ونالت جوائز عدّة.

"سيدتي نت" يجول في داخل شقتها التي تقع في وسط مدينة "نيويورك" الأمريكيّة، وتمتدّ على مساحة 2400 قدم مربّع، وهي تضمّ غرفة نوم وغرفة ومعيشة ومطبخاً فسيحاً وحمّاماً مطليّاً بالذهب.وقد أشرفت المصمّمة كيلي ورشتلر على ديكورها الداخلي الذي يتصف بالبساطة الراقية، وتشبهها الممثلة الشقراء بـ "صندوق مجوهرات مبّطن بالحرير الأسود"، حيث الأبواب مطليّة بالذهب اللمّاع.

وتحلّ الأناقة والعصريّة في غرفة المعيشة، حيث ترسم الألوان الفاتحة ديكورها الراقي، وتفترشها سجّادة متوسّطة الحجم، وتتكئ إلى أرضيتها أريكة يغطّيها القماش البيج، وتتعدّد الوسائد الملوّنة بالبيج والأصفر عليها.ويستريح مقعدان من الجلد الأصفر والبنيّ إلى جانب الأريكة، وتتوسّطهما طاولة ضخمة معدّة من الرخام الأبيض والبيج، وتتوزّع الكتب و"الاكسسوارات" المتناغمة والديكور السائد فوقها.

وإلى جانبي الأريكة الضخمة التي تتصدّر الغرفة، اختارت المالكة طاولتين تحملان زوجاً من "الأباجورات" الضخمة يزيد من فخامة الغرفة.وثمّة خزانة بيضاء تتموضع تحت النافذة وتحمل مزهريّتين.

وتتألف غرفة النوم من سرير مزدوج يقابل الخزانة الخشب، وإلى جانبيه طاولتان تحملان زوجاً من "الأباجورات"، بهدف إضفاء لمسة جماليّة خاصّة.وليس بعيداً عن النافذة، ثمّة خزانة زرقاء تحمل مزهريّة بلون زهري توحي بالسكينة.

أمّا المطبخ فيتألف من خزائن خشب مثبتة إلى جدرانه مطليّة بالزيتي.كما ثُبّتت إلى السقف ثريا تحتوي على وحدات إضاءة عدة.

وتسيطر الفخامة الملوكيّة على حمّام الشقة المطليّ بالذهب، والذي يتألّف من حوض للغسل محاط بالرخام، تقبع عند قاعدته خزانة لحفط المناشف وأدوات الاستحمام، فيما تعلَوه مرآة بيضويّة ضخمة محاطة بإطار ذهبيّ، فيما يحتجب مكان الاستحمام خلف الزجاج المرسوم بزخارف ذهبيّة.

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