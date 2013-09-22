"المصرية لمكافحة سرطان الثدي" تنظم "السباق العالمي" بفروسية الجزيرة

كتب : روان مسعد الأحد 22-09-2013 15:12

تنظم المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، السباق العالمي للقضاء على سرطانات المرأة، ويقسم اليوم لإقامة عدة فاعليات الأولى تتضمن رقصة الزومبا في فندق الماريوت تحت عنوان "الحفلة الوردية من أجل الشفاء"، وتعد تلك الرقصة وسيلة رائعة للحفاظ على صحة المرأة وتوعيتها بالسرطانات المختلفة، ورقصة الزومبا مستوحاة من الرقص اللاتيني، هذا بالإضافة إلى تمارين البيلاتس لزيادة مرونة الجسم وبناء العضلات.

الحفل مخصص للسيدات فقط بفندق ماريوت من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وتختتم تلك الفاعلية بجلسة توعية.

أما القسم الثاني من اليوم ستنقل فاعلياته إلى نادي فروسية الجزيرة بالزمالك، بدءً من الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وسيبدأ بالمشي ثم الجري وذلك بقيادة فريق "كايرو رانرز"، ثم يعقبه عرض الأحصنة لقفز الحواجز لفريق النادي، وأخيرًا عروض موسيقية حية بالنادي، ويعد هذا السباق تحالف بين 80 دولة حول العالم لدعم الروابط الأسرية.

يأتي هذا اليوم في الـ28 من سبتمبر الحالي، في سياق الاحتفالات بسبتمبر وأكتوبر كشهري التوعية بسرطانات المرأة المختلفة.

وفي سياق متصل، قال دكتور محمد شعلان، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، في تصريحات صحفية حول الحدث، "تحرص المؤسسة هذا العام على إقامة عديد من الفعاليات تمزج بين التوعية والمرح، حيث تسلط الضوء على قضية سرطانات المرأة عامة وسرطان الثدي بشكل خاص وتكون بمثابة مساندة للمصابات في مصر".

وأكد رئيس المؤسسة أنه "يمكن لأي شخص أن يشارك في محاربة المرض عن طريق نشر الوعي بحقائق المرض، وتشجيع أحبائه على الفحص الطبي والتبرع لأجل سيدات في حاجة للحصول على العلاج المناسب".

وأضاف الدكتور شعلان، "كلما اكتشف سرطان الثدي مبكرًا، كلما كانت خيارات العلاج أفضل ونسب الشفاء أعلى، وتسعى المؤسسة جاهدة لتوفير المعرفة والخدمات الضرورية لاسترداد السيدات عافيتهن".