تأمين فعالية الألعاب النارية في برج خليفة

ترأس العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس اللجنة الأمنية، الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية 2014م، في برج خليفة، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وإدارة الدفاع المدني، وممثلين عن شركة جروشي الأميركية للألعاب النارية.

وقال الغيثي إن هذا الحدث العالمي ليس جديداً فقد سبق إقامة مثل هذه الفعالية لثلاث مرات سابقة وكان كل شيء على ما يرام بفضل الله وجهود وإخلاص العاملين في اللجنة الأمنية، ثم استمع من مروان عبدالله مسؤول الأمن في برج خليفة- إلى شرح مفصل ودقيق عن كمية الألعاب النارية التي ستستخدم في احتفالات رأس السنة ومواقعها.

كما تم عرض بعض الخطط الأمنية كخطة الإخلاء في الظروف الطارئة، وكذلك خطة خروج الجمهور بعد الفعالية، حيث من المتوقع أن يحضر مليون زائر إلى موقع الفعالية أسوة بعام 2013م، ثم بعد ذلك استمع إلى أسئلة الحضور.