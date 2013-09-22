محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عيسى كاظم محافظاً لمركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين سعادة عيسى كاظم عبد الفتاح محافظاً لمركز دبي المالي العالمي خلفاً لسعادة عبد الله محمد صالح الذي سيحتفظ بموقعه كعضو في مجلس إدارة المركز، على أن يسري المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2014.



> ووجه سموه الشكر والتقدير لسعادة عبد الله صالح، لما أبداه من كفاءة وتفان في خدمة الوطن من خلال موقعه كمسؤول أول عن أحد أهم الصروح الاقتصادية في بلادنا والمنطقة، وما قدّمه من إسهامات على خلفية رصيد كبير من الخبرات كان لها أثر واضح في تعزيز موقع المركز كنقطة محورية لصناعة المال في المنطقة، وتأكيد مكانة دبي كوجهة نموذجية للاستثمار، منوّهاً سموه بالعطاء المهني الكبير الذي قدّمه صالح على مدار أكثر من خمسة عقود في دعم القطاع المصرفي في الدولة، حيث تعود جهوده في هذا المجال إلى ما قبل تأسيس الاتحاد.



> وأكد سموه أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص دبي على مواصلة تجديد الدماء في شرايين منظومة العمل بما يضمن لها التطور المستمر عبر إفساح المجال أمام مزيد من الكفاءات الوطنية المتميزة التي أثبتت جدارة وتفوقا مهنيا أهلها لتحمل مسؤوليتها في توطيد مسيرة البناء بأفكار ورؤى جديدة تؤكد قدرة دبي على تحقيق أهدافها في الوصول إلى آفاق تنموية طموحة تضمن لدولة الإمارات الرقي والازدهار وترسّخ مكانتها كرائد للتطور في المنطقة.