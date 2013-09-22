بالصور.. محافظ الاسماعيلية يشهد احتفالية “توفير مطالب المدارس”

شهد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الإحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع المحافظة وعدد من الجمعيات الخيرية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى مبادرة أطلقتها الجمعية الحديثة لأبناء الأقباط الإنجليين ومؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية ومؤسسة بشاير الخير وعدد من المؤسسات الأخرى وذلك بهدف المساهمة فى توفير المستلزمات والأدوات المدرسية لعدد كبير من الطلاب الغير قادرين وتحقيق التواصل الإجتماعى والتلاحم بين أفراد المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة .

وحضر الإحتفالية الشيخ محمد عليوة مدير عام مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والشيخ الدكتور سيد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية وكريمة حلمى مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور القس سوريال عزيز ممثلاً عن الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية .

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية بهذه المناسبة أشاد المحافظ بجهود منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأهل الخير وإسهاماتهم فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية .

قام المحافظ بتوزيع وتسليم الهدايا والأدوات المدرسية والحقائب على عدد 500من أبناء المحافظة من الطلبة والطالبات.