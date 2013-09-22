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الألعاب البدنية العنيفة تؤثر على القدرة الإنجابية للنساء

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الألعاب البدنية العنيفة تؤثر على القدرة الإنجابية للنساء الألعاب البدنية العنيفة تؤثر على القدرة الإنجابية للنساء

البعض يعتقد أن الأجهزة الإلكترونية مثل "اللاب توب"، و"الموبايل" تؤثر على القدرة الإنجابية عند الإناث، وهو ما ينفيه الدكتور عبد الحميد عطية، أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة القاهرة، مشيرا إلى عدم وجود أبحاث تثبت أن الأجهزة الإلكترونية تصيب بالعقم، مشيرا إلى أن القطط تصيب المرأة الحامل وتؤدى إلى الإجهاض نظرا لوجود فيرس التكسو بلازما.
> أوضح عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العقم هو عدم القدرة على الإنجاب مطلقا، أما تأخر الإنجاب يكون نتيجة لوجود بعض الأمراض والوظائف وممارسة بعض الرياضات التى تؤثر على وظيفة المبيضين مما تؤدى إلى تأخر الحمل وليس العقم.

وقال إن هناك بعض الأمراض التى تؤدى إلى تأخر الإنجاب مثل مرض الغدة النكافية، ومن يعملون فى صناعة الدواء، ويتعرضون لمواد كيماوية، وللأشعة السامة دون اتباع الاحتياطات اللازمة فيؤثر على القدرة الإنجابية عند الإناث.

وأشار عطية إلى أن أغلب الحالات التى يوجد عندها تأخر فى القدرة الإنجابية، تكون نتيجة للسمنة المفرطة، والتغيرات الكبيرة فى الوزن كالانخفاض السريع، الذى يؤثر على وظائف المبيضين وتحدث تكيسات المبايض، مشيرا إلى أن الألعاب البدنية العنيفة مثل ألعاب القوى كالجرى والعدو تؤثر على وظيفة المبيض.
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