جراحة الروبوت صيحة جديدة فى عالم الطب

جراحة "الروبوت" هى أحدث صيحة فى عالم الجراحة، كما يقول قال الدكتور محمد علوان أستاذ الجراحة العامة للأورام بطب قصر العينى، مشيرا إلى أنها تساعد على إنجاز العمليات التى تتم بالمنظار دون ألم وبشكل أسرع، لافتا إلى أن جراحة الروبوت تستخدم فى جميع العمليات الجراحية نظرا لسهولتها ودقتها مثل أورام الحنجرة وغيرها.

أوضح علوان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جراحة الروبوت تتميز أنها فى جراحة المناظير تعجز اليد البشرية عن الوصول لأماكن معينة، وتستطيع الروبوت الوصول لهذه الأماكن الصعب الوصول إليها بكل سهولة.

وأشار علوان إلى أن جهاز جراحة الروبوت تساوى تكلفته 5 ملايين جنيه ولم يتواجد بمصر حتى الآن، مضيفا أن هناك عددا من الأمراض حققت نجاحا فى استئصالها عن طريق الروبوت مثل ورم البروستاتا مع تجنب حدوث السلس البولى والضعف الجنسى.

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