ليفربول يمنع مدافعه من دخول الجيم بسبب قوته المفرطة

قرر ليفربول منع مدافعه الفرنسي الجديد مامادو ساخو من دخول جيم النادي بعدما تسببت قوته في كسر أحد معداته.

وانضم ساخو هذا الصيف إلى الحمر قادما من باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن قوة ساخو المفرطة تسببت في كسر أحد معدات الجيم، أثناء تدربه هناك.

وقال ساخو: "لقد كُسرت أحد الآلات في الجيم، فلقد سارت الأمور بشكل خاطئ أثناء التدرب بها، وهم الآن يعملون على إصلاحها".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الجيم ستمنع ساخو من دخوله، حتى إصلاح الآلة التي تسبب في كسرها.

وحذر مسؤولو ليفربول المدافع صاحب الـ23 عاما من الإفراط في التدريبات لزيادة قوته.