بالفيديو.. «مطب صناعى» اختراع مصرى لحل أزمة المرور والكهرباء

كشفت مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، النقاب، مؤخرًا عن اختراعهم «مطب صناعى مولد للكهرباء»، لحل أزمتى المرور، وانقطاع الكهرباء، المتكررتان يوميا.

وقال المهندس عبد الرحمن الحفناوى، قائد فريق الاختراع، لكاميرا «فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة»: «أزمة المرور صعبة جدًا ليس لزيادة عدد السكان ولكن لضعف إدارة المرور».

وأضاف حفناوى: «فكرنا فى المطب الصناعى لحل أزمة الكهرباء والطاقة؛ عن طريق تحويل طاقة الزحام والسيارات إلى طاقة كهربائية، وإنارة الطريق، أو استخدامات الطاقة بشكل عام.. ويمكن تنفيذه فى المدن الجديدة، ولا يصلح لمنطقة مثل وسط البلد، لأنه يحتاج بنية تحتية جيدة».