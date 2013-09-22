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"المصرية للمطارات": تحسن فى حركة الطيران بمطارى شرم الشيخ والغردقة

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"المصرية للمطارات": تحسن فى حركة الطيران بمطارى شرم الشيخ والغردقة "المصرية للمطارات": تحسن فى حركة الطيران بمطارى شرم الشيخ والغردقة

أبدى الطيار جاد الكريم نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، تفاؤله فى زيادة حركة الطيران والركاب بمطارى شرم الشيخ والغردقة، لتشهد تحسنًا طفيفًا أواخر الشهر الجارى، خاصة بعد زيارة الوفود الإعلامية الروسية والفرنسية المتخصصة فى مجالى السياحة والطيران، بهدف مشاهدة وتفقد الأوضاع الأمنية والسياحية والهدوء والاستقرار على أرض الواقع فى مدينة الغردقة.
> و كان مطار الغردقة الدولى، قد استقبل فى الرابع عشر من الشهر الجارى رحلة طيران إيرباص 320 تابعة لشركة "نورد ويند"، وتحمل على متنها 220 راكبًا من شاغلى الوظائف الإعلانية المتخصصة فى مجال السياحة والطيران.
> وكان نصر قد صرح منتصف الشهر الجارى، أن معدلات حركة الطيران والركاب بمطارى شرم الشيخ والغردقة شهدت تحسنًا طفيفًا، بلغت نسبته إلى 10% عن الأسابيع الماضية، لتقل نسبة تراجع الحركة الجوية من 70% إلى 60%.
> وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن الجميع يأملون عودة السياحة والحركة الجوية إلى ، خاصة مدينتى الغردقة وشرم الشيخ اللتين تتمتعان بطابع سياحى متميز.
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مصر 365

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