أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

بالفيديو| "تسلم الأيادي" و"عاش الجيش سالم غانم" في طابور المدرسة بدلا من النشيد الوطني

Google+ Print
بالفيديو| "تسلم الأيادي" و"عاش الجيش سالم غانم" في طابور المدرسة بدلا من النشيد الوطني بالفيديو| "تسلم الأيادي" و"عاش الجيش سالم غانم" في طابور المدرسة بدلا من النشيد الوطني

كتب : عصام رأفت منذ 4 دقائق

يوم دارسي جديد.. لكنه لم يكن عاديًا، لنوعية الأحداث التي ارتبطت به، حيث تظاهر العديد من الطلاب المنتمين لعائلات إخوانية، سيرًا على نهج أسرهم، في المطالبة بعودة الرئيس المعزول "محمد مرسي" للحكم مرة أخرى، منددين بما أسموه "الانقلاب العسكري".

واستمرارًا لاختلاف هذا اليوم، عن باقي الأيام الافتتاحية للأعوام الدراسية السابقة، وتماشيًا مع تغير الأحداث المتوالي منذ ثورة يناير، امتدادًا لموجتها الثانية في 30 يونيو، كان الدور على النشيد الوطني، حيث اختفت كلمات "بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي"، التي اعتاد الطلاب على ترديدها في أول يوم عودة للدراسة من الإجازة الصيفية.

"تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي" و"تسلم أيديك" كانت الكلمات البديلة للنشيد الوطني، التي تم ترديدها في في الطابور الصباحي بمدرسة "عبدالعزيز جاويش" بـ"رابعة العدوية"، التي كانت إحدى مقرات اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، حيث لوح التلاميذ على أنغام أغنية "تسلم الأيادي" التي لاقت رواجًا كبيرًا بعد إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي، بأعلام التي أحضروها معهم تلبية لدعوة الوزير.

وبينما يؤدي التلاميذ، تمارين الصباح المدرسية، انطلقت إحدى المدرسات بالدعاء للجيش والشرطة والشعب المصري كافة قائلة "عاش الجيش سالم غانم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر