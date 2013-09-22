بالفيديو| "تسلم الأيادي" و"عاش الجيش سالم غانم" في طابور المدرسة بدلا من النشيد الوطني

كتب : عصام رأفت منذ 4 دقائق

يوم دارسي جديد.. لكنه لم يكن عاديًا، لنوعية الأحداث التي ارتبطت به، حيث تظاهر العديد من الطلاب المنتمين لعائلات إخوانية، سيرًا على نهج أسرهم، في المطالبة بعودة الرئيس المعزول "محمد مرسي" للحكم مرة أخرى، منددين بما أسموه "الانقلاب العسكري".

واستمرارًا لاختلاف هذا اليوم، عن باقي الأيام الافتتاحية للأعوام الدراسية السابقة، وتماشيًا مع تغير الأحداث المتوالي منذ ثورة يناير، امتدادًا لموجتها الثانية في 30 يونيو، كان الدور على النشيد الوطني، حيث اختفت كلمات "بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي"، التي اعتاد الطلاب على ترديدها في أول يوم عودة للدراسة من الإجازة الصيفية.

"تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي" و"تسلم أيديك" كانت الكلمات البديلة للنشيد الوطني، التي تم ترديدها في في الطابور الصباحي بمدرسة "عبدالعزيز جاويش" بـ"رابعة العدوية"، التي كانت إحدى مقرات اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، حيث لوح التلاميذ على أنغام أغنية "تسلم الأيادي" التي لاقت رواجًا كبيرًا بعد إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي، بأعلام مصر التي أحضروها معهم تلبية لدعوة الوزير.

وبينما يؤدي التلاميذ، تمارين الصباح المدرسية، انطلقت إحدى المدرسات بالدعاء للجيش والشرطة والشعب المصري كافة قائلة "عاش الجيش سالم غانم".