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"الأوروبي للإنشاء والتعمير" يستعرض رؤيته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر

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"الأوروبي للإنشاء والتعمير" يستعرض رؤيته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر "الأوروبي للإنشاء والتعمير" يستعرض رؤيته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

نظمت الغرفة التجارية الفرنسية في اليوم، بمقرها بالقاهرة ندوة تعريفية عن أنشطة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتقديم عرض عن أنشطة الشركات المصرية التي استفادت بأنشطة البنك خلال الفترة الماضية وكذلك رؤية البنك المستقبلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن مسؤولو البنك الأوروبي - خلال الندوة - عن نيتهم في التوسع في عمليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال الفترة المقبلة باعتبار أن هذه المشاريع تعد حافزا للنشاط الاقتصادي وتدعم المعاملات التجارية المشتركة، فضلا عن أنها تفتح مجالا لزيادة أنشطة التصدير وتحقيق المزيد من النمو والدخل.

واستعرضت شانتل صباغ مسؤول أول مشاريع برنامج خدمات الأعمال الاستشارية - خلال الندوة - الخدمات التي يقدمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وهي التخطيط وتحليل السوق وتخطيط التطوير وإيجاد شركاء وإعادة التنظيم والهيكلة ونظم المعلومات الإدارية والأنشطة الزراعية وإدارة الجودة ومنح الشهادات.

وتستهدف وحدة الخدمات الاستشارية للأعمال التابعة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إعادة التنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع مع استشاريين محليين على أساس تقاسم التكاليف.

ويضع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عدة شروط للاستفادة من البرنامج أهمها أن تكون شركة قطاع خاص ويكون قد مر عامين على الأقل على تأسيس الشركة، ألا يتجاوز عدد العاملين 250 عاملا، أن يكون أغلب الشركاء من المصريين.

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