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المحافظ المنوفية للأهالي: المشكلات لا تحل فى يوم وليلة

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المحافظ المنوفية للأهالي: المشكلات لا تحل فى يوم وليلة المحافظ المنوفية للأهالي: المشكلات لا تحل فى يوم وليلة

طالب الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية أهالى المحافظة بإعطائه فرصة لبعض الوقت لبحث المشكلات والتحديات حلها فى أقرب فرصة ، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لإرضاء شعب المنوفية قائلا ” لا تحل المشكلات فى يوم وليلة”.

وأضاف شيرين فى تصريحات خاصة أنه تسلم تركة ثقيلة بعد خلو منصب محافظ المنوفية 9 أشهر كاملة مؤكدا أنه يسير بالتوازى لحل جميع المشكلات منها المعلمين المتعاقدين البالغ عددهم 8000 معلم المطالبين بالتثبيت وأزمة الكوبرى العلوى بشبين الكوم والكوبرى العلوى على الطريق الزراعى ببركة السبع.

وأكد “شيرين” أنه أجرى إتصالا برئيس شركة المقاولون العرب وتم الانتهاء من كابلات الاتصالات التى تسببت فى إيقاف صيانة الكوبرى وسنحدد موعد لاحقا لإنتهاء من صيانة الكوبرى وإفتتاحه.

كما أشار إلى أنه خاطب وزير الدفاع ورئيس الادارة الهندسية بالقوات المسلحة لسرعة إنشاء كوبرى عائم بجوار الكوبرى العائم الحالى لتكون حركة المرور فى الاتجاهين شرقا وغربا لمواجهة التكدس المرورى الناتج عن إغلاق الكوبرى العلوى والتنفيذ قريبا.

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