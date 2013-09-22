انتظام الدراسة في يومها الأول بكفر الشيخ

انتظمت العملية التعليمية، اليوم الأحد، فى جميع مدارس محافظة كفرالشيخ كأول يوم للدراسة في العام الجديد في مدارس ذات الفترة الواحدة ويعتبر اليوم الثاني في المدارس ذات الفترتين بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ, وكانت الإذاعة المدرسية عن العمل والعطاء وحب الوطن ,وشهدت المدارس تواجد أمني خارجها ,وتم منع السيارات التي تقف أمام المدارس حرصاً على الطلاب .

وحرص أولياء أمور الطلاب بالمرحلة الابتدائية التواجد بالمدارس للاطمئنان على أولادهم وموقع فصولهم والأدراج التى يجلسون عليها،وسادت حالة من الهدوء فى بداية اليوم، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أى شكاوى فى بداية اليوم الدراسى، باستثناء مشكلة مدرسة قرية أبو سليمان بالبرلس التى قام الأهالى بغلقها أمس السبت بسبب سوء حالة المقاعد والأثاث المدرسى.

وأكد عبد المقصود ورشل، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مدرسة أبو سليمان تعمل منذ صباح أمس الأحد بالأثاث القديم، مؤكدًا أنه خلال 15 يومًا سيتم وضع الأساس الجديد بالمدرسة، لافتًا إلى أن المدرسة تم إنشاؤها والانتهاء منها خلال الأيام الماضية.

وقد قام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ يرافقه اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ، ومحمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووكيل المديرية، بزيارة عدد من المدارس لحضور طابور الصباح مع التلاميذ ومتابعة اليوم الدراسى.

وأكد وكيل وزارة التعليم أنه تم الانتهاء من توزيع الكتاب المدرسى على عدد كبير من الطلاب لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

و أكد اللواء عادل النطاط مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين المدارس من اليوم، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى أمام المدارس لمنع أى خروج عن النظام والأمن العام للحفاظ على حياة الجميع.