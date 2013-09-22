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8 مليارات جنيه قيمة المنتجات البترولية التى وفرتها "أموك" للسوق المصرى

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8 مليارات جنيه قيمة المنتجات البترولية التى وفرتها "أموك" للسوق المصرى 8 مليارات جنيه قيمة المنتجات البترولية التى وفرتها "أموك" للسوق المصرى

أكد الكيميائى فتحى عيد، رئيس شركة أموك، أن الشركة ساهمت فى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى والتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن قيمة المنتجات التى وفرتها الشركة للسوق المحلى بدلاً من استيرادها من الخارج بلغت حوالى 3.1 مليار دولار تعادل 8 مليارات جنيه لكمية تصل إلى 7.1 مليون طن.

وأشار عيد، خلال الجمعية العمومية للشركة بحضور وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إلى أن تلك المنتجات تمثلت فى 422 ألف طن سولار و35 ألف طن بوتاجاز و102 ألف طن نافتا و982 ألف طن مازوت و113 ألف طن زيوت أساسية وخاصة وشموع، للافتا إلى ارتفاع قيمة المنتجات التى تم تصديرها 67 مليون دولار تعادل 435 مليون جنيه لكمية 65 ألف طن من الشموع البرافينية، وبلغ صافى الربح 819 مليون جنيه.

وأشار عيد إلى أن الجمعية وافقت على توزيع كوبون نقدى بقيمة 8 جنيهات لحامل السهم تصرف 6 جنيهات بتاريخ 7/10/2013، وجنيهان يتم توزيعها على المساهمين بعد 6 أشهر فى 20/3/2014 .

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مصر 365