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العرابي يتوجه إلى المغرب لحضور مؤتمر "الشباب العربي"

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العرابي يتوجه إلى المغرب لحضور مؤتمر "الشباب العربي" العرابي يتوجه إلى المغرب لحضور مؤتمر "الشباب العربي"

كتب : محمود عباس منذ 10 دقائق

توجه السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر ووزير الخارجيه الأسبق، إلى المملكه المغربية، تلبية لدعوة من حزب الاستقلال المغربي، لمقابلة المسؤولين بالحزب، وحضور مؤتمر الشباب العربي، الذي ينظمة الحزب.

وقال العرابي في تصريحات صحفية، إن اللقاءات المصرية العربية "ضرورية جدا لتبادل وجهات النظر في الخريطة السياسية العربية"، طبقا لما تشهده المنطقة حاليا، في ظل التحول الديمقراطي في ، وأيضا تداعيات الأزمة السورية، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال جولته، عددا من وسائل الإعلام بالمملكة.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تأتي على هامش جولات عديده خارجية، تشمل دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا، وأيضا جولة عربية تبدأ بالمملكه المغربية.

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