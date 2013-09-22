Roberto Cavalli في عرض سينمائيّ رائع

كان أسبوع الموضة في ميلان حافلاً بالنشاطات البارزة للمصمم Roberto Cavalli، فبعد أن أطلق مذكراته في اليوم الأول (التفاصيل هنا)، وقدَّم مجموعة " Just Cavalli " في اليوم الثاني (شاهديها هنا)، هاهو يعود إلينا من جديد في مجموعة مبهرة لخط الأزياء الأساسيّ Roberto Cavalli في موسم ربيع وصيف 2014.

حكت المجموعة قصَّة فيلم سينمائيّ رائع بصالة عرض جميلة وموسيقى سينمائيَّة أخذتنا إلى أجواء الشاشة الفضيَّة، حيث بدأ العرض ببدلة أنيقة بلون فضيّ جذَّاب، لتنتقل بعدها إلى مجموعة مبهرة من البدل الرائعة والفساتين النَّاعمة التي ذكَّرتنا بأناقة هوليوود القديمة.

كما لفتتنا الإكسسوارات الرائعة التي ظهرت في هذه المجموعة بين حقائب السهرة البرَّاقة والأحذية ذات الأربطة الطويلة، وفيما يخص "اللوك" المفضَّل بالنِّسبة لنا فقد كان فستاناً وردياً طويلاً لوّن بطريقة متدرِّجة رائعة نتطلَّع لرؤيته على السجَّادة الحمراء قريباً.

يُذكر أنَّ النجمة هيفاء وهبي كانت من الحضور في الصفوف الأولى لهذا العرض. شاهدي ماذا قدَّم المصمم Roberto Cavalli في مجموعة ربيع وصيف 2014.

