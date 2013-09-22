سارة زادة مذيعة المقالب تشارك في مسلسل تركي

كتب : محمد عبد الجليل الأحد 22-09-2013 12:08

تستعد المذيعة الشابة سارة زادة، لأول تجاربها في التمثيل، وذلك عن طريق مشاركتها في مسلسل تركي يحمل اسم "الشتاء" والذي يجري التحضير لتصويره حاليا. وعن اختيارها للدرامة التركية تحديدا للتمثيل قالت سارة: والدي مصري ووالدتي تركية وحياتي مقسمة بين مصر وتركيا، فأنا أنتمي لكل منهما والدراما التركية لها شعبية كبيرة بمصر، وعندما عُرض عليّ المشاركة في المسلسل عن طريق مجموعة من الأصدقاء، ووجدت الدور متميز ومؤثر في الأحداث، وافقت عليه على الفور.

سارة، كانت قد قدمت من قبل برنامج "مراتي في ورطة"، وشاركت في أحد الرسائل المصورة للعالم عن مصر؛ دفاعا عنها ضد الإرهاب باللغتين التركية والإيرانية، وتستعد حاليا في مصر لتقديم فكرة جديدة لبرنامج خلال الفترة القادمة.