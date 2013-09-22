وكيل الأزهر يحيل 58 مدرسا للتحقيق بمعاهد مدينة نصر

قام الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ومؤمن متولى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بجولة مفاجئة, لعدد من المعاهد الأزهرية بمدينة نصر لمتابعة سير الدراسة, والاطمئنان على حضور الطلاب والتزام المدرسين بالحضور من بداية اليوم الدراسى حتى نهايته.

وقال وكيل الأزهر، إن تعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واضحة بضرورة متابعة المعاهد الأزهرية، والتأكد من انتظام الدراسة ومعاقبة كل من يقصر فى عمله للتحقيق، ومنح المتميزين مكافآت تقديرا لتفانيهم فى العمل.

وأكد وكيل الأزهر خلال مروره على معاهد المنطقة الثامنة والمنطقة السادسة والشبينى على أن المرحلة المقبلة فى التعليم الأزهر لا مكان فيها للإهمال, أو التقصير فالأزهر يمر بمرحلة استثنائية فى تاريخه تحتاج من الجميع الاجتهاد فى العمل حتى تعود للعملية التعليمية بالأزهر مكانتها.

وشدد وكيل الأزهر خلال زيارته للمعاهد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قواعد العمل أو يتخلف عن الحضور دون إذن من الإداريين والعمال والمدرسين وشيوخ المعاهد وضد أى تقصير يصدر من الإدارات المشرفة، سواء فى التفتيش والمناطق دون استثناء فلا مكان لمهمل أو فاسد أو صاحب نفوذ فى الأزهر بعد اليوم.

وحذر وكيل الأزهر المسئولين بالمعاهد من جمع أو قبول أى تبرعات نقدية تحت أى مسمى, مشددا على تحويل كل من يخالف ذلك للشئون القانونية

وقرر وكيل الأزهر خلال جولته إحالة 50 من العاملين والمدرسين بمعهد المنطقة الثامنة للتحقيق للتخلف عن العمل أو الخروج من المعهد من دون إذن.

كما قرر إحالة شيخ معهد الشبينى للتحقيق لتراخيه فى أداء عملة وإحالة 8 مدرسين للتحقيق للتخلف عن العمل والخروج من المعهد بدون إذن.

كما قرر وكيل الأزهر إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن أى مخالفات بالمعاهد على مستوى الجمهورية وصفحة خاصة على الفيس بوك باسم مكتب وكيل الأزهر وإنشاء جهاز مالى وإدارى وعلمى تابع لمكتب وكيل الأزهر، لمتابعة المعاهد على مستوى الجمهورية وتلقى شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمدرسين والعمل على حلها.