أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العلميين": اعتذارنا عن مؤتمر "الكيميائيين العرب" لا علاقة له بالسياسة

Google+ Print
"العلميين": اعتذارنا عن مؤتمر "الكيميائيين العرب" لا علاقة له بالسياسة "العلميين": اعتذارنا عن مؤتمر "الكيميائيين العرب" لا علاقة له بالسياسة

أصدرت نقابة المهن العلمية بيانا اليوم فندت فيه أسباب اعتذارها عن عدم استضافة فعاليات مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب، والتى كان من المقرر إقامتها بالقاهرة فى أبريل 2013، والذى أصدره مجلس شعبة الكيمياء بالنقابة منذ أكثر من شهرين نتيجة عدم توافر الدعم المادى، لعقد هذا المؤتمر، بالإضافة إلى قصر الفترة اللازمة للتحضير والإعداد له وتأثر سياحة المؤتمرات الأمر الذى دفع أعضاء مجلس شعبة الكيمياء وكذا أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من أساتذة الكيمياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة إلى تقديم هذا الاعتذار.

وأكد البيان الذى أصدرته النقابة اليوم أن النقابة لا تمثل اتجاها سياسيا محددا وأعضاءها يمثلون شريحة من المجتمع المصرى يضم كافة أطيافه ولذا فهى لا تنافق اتجاها ولا تختلف مع آخر، كما أن نقيب العلميين اختارته جموع العلميين بناء على تاريخه العلمى والعملى العريض والمشرف وليس له أى اتجاهات حزبية أو سياسية.

جاء بيان نقابة العلميين ردا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام المصرية من أن اعتذار النقابة عن استضافة فعاليات المؤتمر يأتى لظروف سياسية وهو ما تنفيه النقابة حيث إن عملها بعيدا كل البعد عن أى عمل سياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365