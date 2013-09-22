"العلميين": اعتذارنا عن مؤتمر "الكيميائيين العرب" لا علاقة له بالسياسة

أصدرت نقابة المهن العلمية بيانا اليوم فندت فيه أسباب اعتذارها عن عدم استضافة فعاليات مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب، والتى كان من المقرر إقامتها بالقاهرة فى أبريل 2013، والذى أصدره مجلس شعبة الكيمياء بالنقابة منذ أكثر من شهرين نتيجة عدم توافر الدعم المادى، لعقد هذا المؤتمر، بالإضافة إلى قصر الفترة اللازمة للتحضير والإعداد له وتأثر سياحة المؤتمرات الأمر الذى دفع أعضاء مجلس شعبة الكيمياء وكذا أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من أساتذة الكيمياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة إلى تقديم هذا الاعتذار.

وأكد البيان الذى أصدرته النقابة اليوم أن النقابة لا تمثل اتجاها سياسيا محددا وأعضاءها يمثلون شريحة من المجتمع المصرى يضم كافة أطيافه ولذا فهى لا تنافق اتجاها ولا تختلف مع آخر، كما أن نقيب العلميين اختارته جموع العلميين بناء على تاريخه العلمى والعملى العريض والمشرف وليس له أى اتجاهات حزبية أو سياسية.

جاء بيان نقابة العلميين ردا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام المصرية من أن اعتذار النقابة عن استضافة فعاليات المؤتمر يأتى لظروف سياسية وهو ما تنفيه النقابة حيث إن عملها بعيدا كل البعد عن أى عمل سياسى.