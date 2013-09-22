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دراسة: الجبن يقي الأسنان من التسوس

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دراسة: الجبن يقي الأسنان من التسوس دراسة: الجبن يقي الأسنان من التسوس

كتب : سارة سعيد منذ 19 دقيقة

أظهرت دراسة هندية حديثة أن تناول الجبن يحارب تسوس الأسنان، فهو يشكل غطاء وقائيًا يخفض من الحموضة في الفم، كما أن استهلاك منتجات الألبان بصفة عامة يحافظ على صحة العظام.

وأوضحت الدراسة أن المنتجات الحمضية تخفض من حموضة الفم، وبذلك يصبح مينا الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس، ووجدت الدراسة التي أجريت على المشاركين، أن من تناولوا الحليب لم تتغير لديهم الحموضة، ومن تناول الجين ارتفعت لديهم مقاومة الحموضة.

وأشار العلماء إلى أن منتجات الألبان المخمرة مثل الجبن يزيد من اللعاب في الفم، واللعاب يعدل الأحماض ويخفض منها، وبالتالي يشكل طبقة أعلى السنان تحميها من الأحماض.

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