بالصور.. مدير أمن المنوفية: 130 سيارة شرطة لتأمين المدارس

أكد اللواء “سعيد توفيق” مدير أمن المنوفية إنه تم الدفع بـ 130 سيارة شرطية متنقلة لتأمين المدارس وضع عليها شعار ” وحدة تأمين المدارس” بالإضافة لسيارات النجدة وتواجد مكثف وإستعداد لرجال الإطفاء والمفرقعات والمرور مع تكثيف الخدمات الامنية.

وأضاف “توفيق” انه تم توقيع بروتوكول مع محافظ المنوفية لتأمين المدارس والتواجد الأمنى بصفة مستمرة أمام المدارس الثانوية لمنع الاحتكاكات.

و تم اصدار تعليمات أمنية لكافة المدارس بتخصيص مسئولى أمن البوابات ومتابعة دخول وخروج اولياء الأمور وخاصة في نهاية اليوم الدراسى مع التأكيد على حفظ الحالة الأمنية بالمدارس وأنه تم اصدار تعليمات وزارية بمنع اقحام التلاميذ في السياسة والتأكيد على ان المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية فقط.